إعلام فلسطينى: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:32 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي لوسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة أن 10 مصابين فى حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصى بمدينة رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابى النازى"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.