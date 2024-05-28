السفير على الحفنى: هناك تشابه بين موقفى مصر والصين فى الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:32 مساءً - تحدث السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر لدي الصين سابقا، عن أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر الوزارى العاشر فى منتدى التعاون الصينى العربى، قائلا:" الزيارة مهمة من عدة زوايا، حيث توفر فرصة للرئيس أن يلتقى بنظيره الصينى ويتشاورا بخصوص الكثير من الأمور التى تمثل أولوية على الأجندة الوطنية لكلا من مصر والصين على المستوى الدولى والإقليمى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وأضاف على الحفنى خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، ان النظام الدولى يتعرض لتحدى كبير، وبفعل ما نشده من احداث غير مسبوقة فى قطاع غزة، خاصة منذ اجتياح رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح الفلسطينيى والذى يمثل تحدى للمجتمع الدولى، للدولة المارقة التى ترفض التوصيات والقرارات التى خرجت من مؤسسات دولية.

وأوضح على الحفنى أن هناك تشابه ما بين الموقف المصرى والصينى فى الدعوة لضرورة وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات لغزة، ولإيجاد حل نهائي لهذه القضية ومن خلال أطروحة الدولتين.

ولفت على الحفنى إلى أن الدولة المصرية تمر بمرحلة غير مسبوقة من العلاقات مع الصين فى العصر الحديث والذى بدأ فى عام 2014 بعد زيارة الرئيس السيسى إلى الصين حيث انضم لمبادرة الحزام والطريق.