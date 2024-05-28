مذيع القاهرة الإخبارية عن غزة: سلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:32 مساءً - وجه الإعلامي كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، رسالة مؤثرة عما يحدث فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، قائلا: "السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلام.. سلام على شعب يقصف بين قصف وقصف بقصف حتى فى الخيام.. سلام فى تيه يتوه لا نهاية له فى صلف وكبر وخيلاء".

وأضاف: "كنا نحسبه بلاء أيام والأيام صارت شهورا والأرض باتت مخضبة بالدماء.. وعالم لا يحرك ساكنا كأنه بات مكبل بأغلال تكتم الحق فى فمه.. تأد العدل فى ساحته الدولية ومحاكمه الدولية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 80 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.