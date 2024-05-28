نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول إمكانية زيادة رواتب شهر يونيو، سنوضح لكم التفاصيل المتعلقة بصرف رواتب شهر يونيو وما إذا كانت هناك زيادات مقررة.

نفي زيادة رواتب شهر يونيو

انتشرت شائعات حول زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى، ولكن وزارة المالية قامت بنفي هذه الأخبار.

أكدت الوزارة أنه لا توجد أي قرارات رسمية أو معلومات حول زيادة الرواتب في الشهر القادم.

ومع ذلك، أعلنت الوزارة عن تبكير صرف الرواتب، حيث سيتم صرفها من اليوم التاسع من يونيو 2024 وحتى الثالث عشر من نفس الشهر.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أوضحت وزارة المالية جدول صرف مرتبات الموظفين لشهر يونيو 2024 بعد الزيادة الأخيرة، وتفاصيلها كالتالي حسب الدرجات الوظيفية:

- الدرجة السادسة: تصل المرتبات حتى 6000 جنيه مصري.

- الدرجة الخامسة: تصل المرتبات حتى 6500 جنيه مصري.

- الدرجة الرابعة: تصل المرتبات حتى 7000 جنيه مصري.

- الدرجة الثالثة: تصل المرتبات حتى 7500 جنيه مصري.

- الدرجة الثانية: تصل المرتبات حتى 8000 جنيه مصري.

- الدرجة الأولى: تصل المرتبات حتى 8200 جنيه مصري.

بهذا نكون قد وضحنا الحقائق حول صرف رواتب شهر يونيو 2024، مؤكدين عدم وجود زيادات بمناسبة عيد الأضحى، مع توضيح الجدول الزمني لصرف المرتبات حسب الدرجات الوظيفية.