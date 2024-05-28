سفير مصر فى روسيا يبحث مع بوجدانوف تطورات الوضع بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 مساءً - اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو اليوم مع السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا.

شهد اللقاء تناولًا معمقًا لتطورات الوضع فى قطاع غزة، حيث اتفق السفير المصرى والسفير بوجدانوف على الخطورة البالغة للهجمات الاسرائيلية المستمرة على القطاع خاصة فى مدينة رفح، وهى الهجمات التى تأتى وسط تجاهل اسرائيلى كامل لقرارات محكمة العدل الدولية ونداءات المجتمع الدولى المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع، بحسب بيان صادر عن السفارة المصرية لدى موسكو.