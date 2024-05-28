رسالة مؤثرة من مذيع "القاهرة الإخبارية" عن مأساة قطاع غزة: هذه الأرض لن تموت والقضية سوف تنتنصر فى النهاية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 مساءً - بكلمات مؤثرة لكنها تحمل الأمل واليسر لكل أهالي قطاع غزة وفلسطين، وجه الإعلامي كمال ماضي رسالة مؤثرة تؤكد أن هذه الأرض لن تموت وأن القضية سوف تنتنصر فى النهاية.

وقال الإعلامي كمال ماضي إن العدل غائب عن المشهد فيما يحدث فى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، متابعا: "المحاكم الدولية لا تحاسب محتلا قاتلا آثما سافكا للدم بدم بارد.. تهدد محكمته الدولية بعقوبات من قطب عالمنا وكأنها تريدها محكمة صماء بكماء.. تريدها صنما لا يري ولا يسمع ولا يتكلم ولا يتوجع من أنين قطاع يباد".

وأضاف مذيع "القاهرة الإخبارية": "مشهد أسود ومؤلم يدق باب القلوب ساعة بعد أخري.. تذكر دائما قول الأقدمين: "‏لا تيأسنّ وكُن باللهِ في ثقةٍ إنّ الكروبَ وإن حلّت سترتحلُ لا تيأسنّ فإنّ العُسرَ يتبعهُ يُسرٌ جميلٌ .. فلا خوفٌ ولا وجلُ.. أياتي اليسر من تغير الموقف فى الغرب من القضية الفلسطينية أو فرض عقوبات على المحتل.. بهذا أو بذاك هو يسر ضيئل خافض ضوئه وكأنه لا يري.. ويبقي اليسر الحق بتذكرنا أنها أرض حطين التي طردت احتلالا صليبيا دام لعشرات السنين.. انها أرض عين جالوت التى هزمت المغول جراد الأرض.. يسر سيأتي بيد جيل يلبس الدرع كاملة يقود النار شاملة ويستر الأرض وأن غدا لناظره لقريب".

وتابع: "وأضاف: "كنا نحسبه بلاء أيام والأيام صارت شهورا والأرض باتت مخضبة بالدماء.. وعالم لا يحرك ساكنا كأنه بات مكبل بأغلال تكتم الحق فى فمه.. تأد العدل فى ساحته الدولية ومحاكمه الدولية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 80 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.