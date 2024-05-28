مها عبد الناصر: أمريكا تسعى لإشعال المنطقة وعليها إيقاف دعمها لإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 مساءً - تحدث النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية، قائلة: "منذ اليوم الأول من الحرب الغاشمة على غزة ونحن نرى أن الدور المصرى جيد جدا والموقف المصرى ثابت، من رفض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأضافت مها عبد الناصر خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، نحن كحزب وافقنا على التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية وأن يكون موقفنا ثابت بهذا الشكل، لافتة إلى أن إسرائيل أو أمريكا يعملون على إشعال المنطقة، وأصبح العالم رهينة تجار السلاح الذين يسعون لإشعال هذه المنطقة.

وطالبت مها عبد الناصر، بالضغط المصرى بشكل زائد على إسرائيل، موضحة أن كل محاول منهم تسعى لجر الدولة المصرية، وانا سعيدة بالحراك الشعبى فى العالم وبعض الحكومات فى أوروبا لدعم القضية الفلسطينية والذى يمثل ضغط على إسرائيل.

وأكدت مها عبد الناصر أنه من المهم أن توقف أمريكا دعمها المستمر لإسرائيل بترسانة الأسلحة التى تضرب بها الشعب الأعزل.

وعن دور الحوار الوطنى، قالت: "هو نافذة مهمة للفرقاء ويجب أن يستمر بشكل دائم بين السلطة والمعارضة، ونختلف فى القضايا الداخلية ونتفق على قضايا الأمن القومى المصرى والرؤية الواحدة، تجاه القضية الفلسطينية".