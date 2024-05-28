نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 في مصر: التفاصيل والرابط للاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر مايو، ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، الذي يعد المصدر الأساسي للدخل للكثير منهم.

سنتعرف على تفاصيل موعد الصرف وكذلك الرابط الإلكتروني للاستعلام عن الزيادة المقررة على المعاش.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن صرف معاشات شهر يونيو 2024 سيبدأ بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 عبر ماكينات الـ ATM، مع العلم أن يوم السبت يعد عطلة رسمية.

وسيتم الصرف من مكاتب البريد ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفروع البنوك وفروع المحافظ الإلكترونية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024

على الرغم من الأخبار التي تم تداولها حول زيادة معاشات شهر يونيو 2024، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يوجد زيادة جديدة في معاشات هذا الشهر.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة المقررة بقيمة 600 جنيه كانت قد صدرت بموجب قرار سابق من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، وتم صرفها بدلًا من الزيادة السابقة بقيمة 300 جنيه.

رابط الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024

للاستعلام عن معاشك والزيادة المقررة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

- اختيار أيقونة "صاحب معاش".

- إدخال رقم القومي لصاحب المعاش.

- الضغط على أيقونة "استعلام".

سيتم عرض قيمة المعاش بالزيادة المقررة بعد اتباع هذه الخطوات.