نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر إلى القليوبية وشمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق القافلة الدعوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي القليوبية وشمال سيناء يوم الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهتين، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ستبدأ القافلة رحلتها يوم الجمعة القادمة، الموافق 23 ذو القعدة 1445هـ، 31 مايو 2024م.

تضم القافلة عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، حيث سيتحدثون بصوت واحد حول موضوع "الحقوق المتعلقة بالمال"، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف القليوبية ( القناطر الخيرية ) وبيانها كالتالي: