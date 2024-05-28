ميار شريف تفوز على المصنفة الـ36 وتتأهل للدور الثانى ببطولة رولان جاروس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:26 مساءً - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس ، في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى "الجراند سلام".

وفازت ميار شريف المصنفة 66 عالمياً على المصنفة الـ36 على العالم الصينية يوي يوان، بنتيجة مجموعتين دون رد، جائت نتائجها 6-1 و6-3، في الدور الأول من البطولة.

وتواصل ميار شريف تحسين تصنيفها العالمي لمحترفات التنس من أجل خطف بطاقة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقدمت ميار شريف الأسبوع الماضي، 14 مركزًا في تصنيف محترفات التنس لتحتل المركز الـ 66 بعدما كانت في المركز الـ 80.