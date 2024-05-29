أستاذ دراسات دولية: زيارة الرئيس السيسى للصين توجيه رسائل للعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، أن المنتدي العربي الصيني فى العاصمة بكين يعقد كل عامين منذ بداية عام 2004 وهذه النسخة العاشرة منه، متابعا: "ما يميز هذا المنتدي هذا العام حضور 4 رؤساء دول عربية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولي: "أهم ما يميز الحضور العربي فى توجيه رسائل سياسية للصين والغرب والعالم عموما.. وأن الدول العربية غير راضية عن ما سياسات الولايات المتحدة الأمريكية خاصة تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية.. والتأكيد على دور الصين وحضورها الفاعل على الشرق الأوسط فى ظل محاولة الصين التدخل فى قضايا الشرق الأوسط.. ويمكن الاعتماد على الصين فى حل الصراع فى منطقة الشرق الأوسط".

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج غدا الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسى بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب فى قطاع غزة.