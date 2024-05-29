نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر البحث المكثف من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024، خاصةً مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عودة الموجة الحارة.

فيما يلي نعرض لكم توقعات الطقس ودرجات الحرارة على جميع المحافظات.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء.

كما تشهد السواحل الشمالية ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة.

- جنوب سيناء وجنوب البلاد: طقس شديد الحرارة.

- شمال البلاد وحتى شمال الصعيد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية.

الطقس ليلًا

تتوقع الهيئة أن يكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما ستنشط الرياح على أغلب المناطق، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

حركة الملاحة البحرية

من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة اضطرابًا على شواطئ البحر، مع سرعة رياح تتراوح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- **القاهرة**: العظمى 30 - الصغرى 20

- **العاصمة الإدارية**: العظمى 31 - الصغرى 20

- **6 أكتوبر**: العظمى 31 - الصغرى 19

- **بنها**: العظمى 30 - الصغرى 20

- **دمنهور**: العظمى 28 - الصغرى 19

- **وادي النطرون**: العظمى 30 - الصغرى 20

- **كفر الشيخ**: العظمى 28 - الصغرى 20

- **المنصورة**: العظمى 29 - الصغرى 20

- **الزقازيق**: العظمى 30 - الصغرى 21