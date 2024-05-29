نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشت يصدر قرارا بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور عمر أحمد محمد عزام الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي كان يشغل منصب مدير العيادات الخارجية.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، وكيل كلية الطب الجديد، ووجهه بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وضرورة العمل كفريق واحد.

كما كلف الدكتور الخشت، الوكيل الجديد لكلية الطب، بزيادة القوافل الطبية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتفعيل دور الكلية وزيادة دورها في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتنسيق مع المؤسسات المختصة ونشر الوعي التطوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع.