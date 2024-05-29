وزير الصحة يلتقي نظيره السعودي لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:28 صباحاً - وزيرا الصحة المصري والسعودي يؤكدان التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الصحة العامة والملفات الطبية بالبلدين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع نظيره وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية فهد الجلاجل، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«چنيڤ».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون القائمة بين مصر والسعودية في المجال الصحي، وفرص توسيع آفاق التعاون، حيث أكد الجانبان أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة وممتدة، فضلاً عن التعاون الثنائي غير المسبوق بمختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزيرين استعرضا التجارب الصحية الناجحة في البلدين، لاسيما بمجالات مكافحة الجوائح، والأزمات الصحية، ومبادرات تحسين الصحة العامة للمواطنين، وكذلك تطبيق المشروعات والمنظومات الصحية الجديدة التي من شأنها النهوض بالخدمات الطبية المقدمة لمواطني الدولتين، وتعظيم الاستثمارات في القطاع الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين تابعا مستجدات مقترحات التعاون المشترك، والتي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، والتي يجري متابعتها من خلال فريق العمل المصري السعودي المشترك بين وزارتي الصحة بكلا البلدين.

وذكر «عبدالغفار» أن اللقاء تناول موقف مذكرات التفاهم الموقعة والمشروعات المقترحة بين البلدين، وعلى رأسها البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للتعاون في مجال الموارد البشرية بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووزارة الصحة السعودية، للاستعانة بالكوادر البشرية المصرية، والتعاقد مع الكفاءات الطبية في مجالات الرعاية الحرجة، فضلاً عن مشروع مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) واللجنة السعودية للتخصصات الطبية، وكذلك مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في المجال الصحي بين وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

وأكد «عبدالغفار» إدراك الجانبين المصري والسعودي لأهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة العامة، والملفات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وتقوية العلاقات إيمانًا منهما بأهمية العمل معًا في حل المشكلات الصحية المشتركة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزير الصحة السعودي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، بجهود وزارة الصحة المصرية في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة السعودية لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للقطاع وعلاج المصابين والمرضى الفلسطينيين.