أخبار مصرية

هيئة الدواء المصرية تغلق عدداً من مخازن الأدوية المخالفة لضبط السوق

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:28 صباحاً - قامت هيئة الدواء المصرية بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزاري المنظم لهامش ربح الصيدلي و التسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

وفي سياق متصل، تستمر هيئة الدواء المصرية في تنفيذ حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية؛ من أجل مراجعة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد، ومراجعة هامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى للمستحضرات الدوائية، وتم التفتيش على قرابة ٤٠٠ مخزن بمختلف المحافظات الأسبوع الجاري في إطار ضبط السوق الدوائي، وتحرير محاضر بالمخالفات، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول؛ مما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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