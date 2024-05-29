نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل المصرية تعلن عن وظائف بمرتبات عالية في السعودية واليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل في مصر عن توفر وظائف بمرتبات عالية داخل البلاد وخارجها.

تشمل هذه الفرص وظائف في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية وأخرى في المجال الزراعي في اليونان.

نظرًا للرواتب المجزية، يحرص العديد من الشباب على التسجيل للحصول على هذه الوظائف.

وظائف طبية في السعودية



وزارة العمل أعلنت عن فرص عمل في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية، وتتمتع هذه الوظائف برواتب عالية.

إليكم التفاصيل:

- المسميات الوظيفية: طبيبة أمراض جلدية وتجميل، طبيبة تقويم أسنان.

- الشروط:

- الجنسية المصرية.

- درجة الماجستير (حد أدنى سنتين).

- العمر لا يقل عن 47 عامًا.

- القدرة على العمل مع الجنسين.

- الراتب: يبدأ من 1800 ريال سعودي (نحو 227 ألف جنيه مصري).

- مزايا إضافية: عمولات على الدخل، وتتحمل جهة العمل وسائل النقل والمواصلات.

العمالة الموسمية في اليونان



تتلقى وزارة العمل طلبات سنوية من اليونان لعمالة موسمية في مجال الزراعة. يمكن التسجيل لهذه الوظائف عبر الخطوات التالية:

1. التوجه إلى موقع وزارة العمل في مصر على الإنترنت.

2. التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة.

3. الضغط على مربع حجز موعد للعمالة الموسمية في الاتحاد الأوروبي.

4. كتابة بيانات المتقدم.

5. طباعة إيصال الحجز.

6. إحضار كافة المستندات المطلوبة في المقابلة.

هذه الفرص تعكس التزام الوزارة بتوفير وظائف مجزية للمواطنين داخل وخارج البلاد.