نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب محافظة الجيزة.

وقال مدير المديرية، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مازال مستمر، لأبناء محافظة الجيزة.

وأكد سلومه، أن تأخير التصحيح هذا الفصل الدراسي بسبب أن الكنترولات بها امتحانات الدبلومات ايضا.

وشدد مدير المديرية، أن فور انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم تجهيز النتيجة واعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشار أشرف سلومة، إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا الخميس أو السبت المقبل، فور اعتمادها من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فور اعتمتدها من المحافظ على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح إنه سيتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الموقع الإلكتروني برقم جلوس الطالب، موضحًا أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمدارس باليوم التالي من الاعتماد.

جدير بالذكر انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024، بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

-الدخول على الموقع من هنا https://pre.gizaedu.net/nat.html

- كتابة رقم جلوس الطالب

-الضغط على عرض النتيجة