نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة معاشات شهر يونيو 2024: تفاصيل الزيادة وجدول صرفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد زيادة معاشات شهر يونيو ٢٠٢٤، واحدة من أبرز الأخبار التي تشغل بال المواطنين حاليًا، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي عن الزيادة المتوقعة التي تم تقديمها مؤخرًا.

يعكس هذا القرار جهود الحكومة في تحسين دعم ورعاية المواطنين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات المعاشات.

جدول صرف المعاشات لشهر يونيو 2024

وفقًا للمادة رقم 148 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

لذا، يمكن لجميع المواطنين الذين يحق لهم المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 في جميع نقاط الصرف المتاحة من قبل الهيئة.

تفاصيل الزيادة

تم تنفيذ قرار تضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث تم رفع قيمة الزيادة إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

تمت عملية الصرف بشكل رجعي، مما يعني أن الزيادة تم صرفها مع المعاشات التي تم صرفها في الشهر الماضي.

كيفية استعلام عن زيادة المعاشات

للحصول على معلومات حول زيادة المعاشات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على الموقع.

3. إدخال الاسم والرقم القومي لتحديث المعلومات.

4. استكمال البيانات الشخصية المطلوبة للتحقق من الهوية.

5. النقر على خيار الاستعلام أو استفسار للحصول على تفاصيل حول المعاشات.

6. سيتم عرض النتيجة التي تشمل قيمة المعاش الجديد بعد الزيادة.

بهذه الطريقة، تعمل الحكومة المصرية على تقديم دعم فعال لكبار السن وجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات، مما يسهم في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والمساهمة في رفع مستوى المعيشة.