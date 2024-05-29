نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف جميع المعاشات المستحقة في مصر: خطوات وتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نيفين القباج، عن قرار بصرف جميع المعاشات المستحقة لشهر يونيو اعتبارًا من يوم السبت المقبل، الموافق 1 يونيو.

يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، وتسهيل عملية صرفها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

التفاصيل والخطوات لصرف المعاشات

1. فتح فروع البنك استثنائيًا:

- سيتم فتح كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي البالغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت المقبل.

2. الصرف عبر الصراف الآلي (ATM):

- سيتمكن أصحاب المعاشات من سحبها عبر بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء من ماكينات البنك أو البنوك الأخرى.

3. الصرف في منافذ فورية:

- تم توفير منافذ فورية لصرف المعاشات بشكل سريع وميسر.

إجراءات تسهيل صرف المعاشات

- تعليمات لمديري الفروع:

- تم إصدار تعليمات لمديري وموظفي الفروع بضرورة تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

- مواعيد العمل والخدمة للعملاء:

- سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد على استمرار الخدمة حتى حصول آخر عميل على مستحقاته المالية.

تنفيذًا لسياسة الدولة

- تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة في التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات وتوفير بيئة ملائمة لهم لقضاء احتياجاتهم والتزاماتهم المالية.

بهذا القرار، يؤكد بنك ناصر الاجتماعي التزامه بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات في مصر، وتيسير عملية الصرف بشكل يلبي تطلعاتهم خلال هذه الفترة الحيوية.