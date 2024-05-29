نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي خطة الدولة لتحسين توريد الكهرباء: خطوات وجدول زمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ اليوم الأول لإعلانها، تعكف الحكومة على خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرارية هذه الخطة حتى نوفمبر أو ديسمبر 2024 بحد أقصى.

التفاصيل والخطوات المستقبلية

1. تطبيق خطة تخفيف الأحمال:

- توضح الخطة خطوات لتقليل الاستهلاك التدريجي للكهرباء عبر المدن المصرية.

2. توفير الموارد اللازمة:

- خلال الأشهر المقبلة، سيتم تخصيص الموارد لضمان استكمال تنفيذ الخطة بشكل فعال.

3. الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء:

- الدولة تتكفل بفاتورة دعم كبيرة لقطاع الكهرباء، بتوفير الوقود بأسعار منخفضة لتشغيل المحطات.

4. دعم الشرائح المحدودة الدخل:

- يشمل الدعم توفير الكهرباء للفئات ذات الدخل المحدود، مع خطط لتحريك الدعم بشكل تدريجي لتغطية جزء من التكلفة.

5. خطة لتحريك الأسعار على مدار 4 سنوات

- تم وضع خطة زمنية تمتد على 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء، بهدف تقليل الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المدعوم.

6. التحريك بحد أدنى للأسعار:

- سيتم تطبيق التحريك بحدود أدنى تمكن الحكومة من تحمل التكاليف وتحسين جودة الخدمة دون تحميل أعباء كبيرة على المواطنين.

خطة مستدامة لمستقبل مشرق

بهذه الخطوات والتدابير، تؤكد الحكومة التزامها بتحسين الخدمات وتقديم الدعم للمواطنين، في مسعى لضمان استدامة توريد الكهرباء وتوفير بيئة مستدامة للنمو والتنمية في مصر.