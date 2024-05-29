نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما ستبدأ امتحانات المواد المضافه للمجموع يوم 22 يونيو 2024.

قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024.

فقال الدكتور عاصم حجازي، تعتبر الدافعية والحماس من أهم المؤثرات التي تساعد الطالب على تحقيق التفوق ومع اقتراب موعد بدء الامتحانات يحتاج الطلاب إلى تنشيط الدافعية والحماس لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق وهذه بعض النصائح السريعة التي تساعد على ذلك.

– تجزئة المهام الكبيرة إلى مهام فرعية فإن مذاكرة موضوع كبير دفعة واحدة قد يتسبب في شعور الطالب بالإحباط وفقدان الحماس ولكن عند تجزئته إلى موضوعات صغيرة والفصل بين هذه الموضوعات فإن ذلك يساعد على تنشيط الدافعية والحماس.

– كافىء نفسك كلما أحرزت تقدما في موضوع ما فعند الانتهاء من إنجاز مجموعة من الموضوعات يمكنك أن تكافىء نفسك بأي شىء محبب ويشعرك بالسعادة.

– استخدم المحفزات اللفظية كأبيات الشعر والأقوال المأثورة التي تشعرك بالحماس والرغبة في بذل مزيد من الجهد.

– راجع أهدافك باستمرار واكتبها أمامك على لوحة بارزة.

– ابتعد تماما عن أحلام اليقظة أو مراجعة شريط أحلامك وطموحاتك في الذاكرة وركز على الخطوات العملية.

– استمتع برحلة التعلم ولا تؤجل الاستمتاع إلى ما بعد ظهور النتيجة.

– اجعل إجراءات المذاكرة تتم بطريقة منظمة وفي مكان منظم ونوع قدر الإمكان في طرق الاستذكار والمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.