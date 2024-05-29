بنسبة نجاح 95.5%.. محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 01:29 مساءً - اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٥ ٪ ، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٤٨٦٩ طالب وطالبة نجح منهم ٤٧٥٧ طالبًا وتغيب ١٢ طالبًا.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لأثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠ ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب. متمنيًا لهم دوام النجاح و التفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.

كما وعد المحافظ بتكريم الأوائل في إحتفالية خاصة تقيمها المحافظة، بالإضافة إلى تكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.