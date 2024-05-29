نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يعتمد غدا الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، وذلك في حضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وأوضح المصدر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قاربت على الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية.

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وأوضح المصدر أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الجيزة للفصل الدراسي الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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