نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ما قدمه الأزهر لفلسطين منذ 7 من أكتوبر.. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في 7 أكتوبر 2023، نجحت المقاومة الفلسطينية في لفت أنظار العالم لقضيتها العادلة ضد الاحتلال الصهيوني الذي بدأ في عام 1948، دون توقف حتى الآن. دفع الفلسطينيون، بمساعدة بعض الدول العربية، خاصة مصر، ثمنًا باهظًا من الشهداء. لا زال الفلسطينيون والمقاومة يضحون بالكثير من دمائهم من أجل تحرير أرضهم. حصل عدد المصابين على تجاوز الـ 100 ألف، ووصل عدد الشهداء إلى أكثر من 30 ألف نتيجة لانتهاكات الاحتلال الصهيوني، الذي يتجاوز القوانين والأعراف بلا مبالاة.

وفي مساع لدعم الأشقاء في فلسطين، نسلط الضوء في هذا التقرير على جهود الأزهر الشريف، بإشراف شيخه الشريف الدكتور أحمد الطيب، لصالح الفلسطينيين اعتبارًا من 7 أكتوبر، وهذه الجهود مستمرة حتى الآن.

1/ أطلق بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف يوم 16/ 10/ 2023 حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين

يستهدف تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، التي تحتوى على أطنان من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية للأطفال، وذلك من منطلق قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «‌الْمُؤْمِنُ ‌لِلْمُؤْمِنِ ‌كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».(مسند الإمام أحمد)

وفتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية، ولا تزال مستمرة الحملة حتى نشر التقرير.

وكما صرح مصدر مسؤل داخل الأزهر للموقع دوت الخليج بأن تكليف شيخ الأزهر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف باستمرار الحملة إلى أن يستكمل بناء وسد احتيجات أهل قطاع غزة بالكامل.



2/ وجهه شيخ الأزهر يوم 2/ 12/ 2023 بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية، وبتوفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين؛ شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهريًّا لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.

3/ وجهه شيخ الأزهر د/ أحمد الطيب يوم 14/5/2024 باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من طلاب معاهد غزة المتواجدين في مصر ببيت شباب ١٥ مايو التابع للأزهر ، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات؛ حرصًا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم، وذلك في إطار الدور الإنساني للأزهر الشريف ومراعاة لأحوال طلاب غزة.

ولا يزال الأزهر مستمر يوميًا في مساندة القضية الفلسطينة العادلة ودعمها وإخراج البيانات على لسان الإمام الاكبر والتواصل مع كافة الدول في محاولة لإيقاف العدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفضح مجاز الاحتلال التي يرتكبها ضد النساء والأطفال والمدنين العزل.

قوافل بيت الزكاة والصدقات بحملة أغيثوا غزة

القوافل المتجهه لغزة