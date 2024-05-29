نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مبادرات وبرامج وزارة التضامن حتى 2024.. اعرفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تلعب دورا محوريا في تحسين الظروف المعيشية وتقديم الدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا. تعمل الوزارة على تنفيذ برامج ومبادرات متعددة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، تطوير المهارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستعرض "دوت الخليج" أبرز المبادرات والبرامج حتى مايو 2024:

١- مبادرة "حياة كريمة"

الهدف: تحسين الظروف المعيشية في المناطق .الريفية

المجالات المستهدفة: توفير المسكن الملائم، المياه النظيفة، الكهرباء، الرعاية الصحية، وإنشاء المدارس والمرافق الرياضي

النجاحات: تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في المناطق الريفية.

٢- برنامج "حرفي":الهدف: دعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية من خلال التدريب والموارد.

المستفيدين: أكثر من 14،500 متعافٍ من الإدمان تم تأهيلهم على حرف مهنية

٣- برنامج "مودة":

الهدف: الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدريب الشباب المقبلين على الزواج وتقديم الدعم والإرشاد الأسري.

المستفيدين: أكثر من 100 ألف مستفيد في الربع الأول من 2024.

النجاحات: تدريب طلاب الجامعات، تقديم استشارات أسرية رقمية، وإطلاق دليل تدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- مبادرة "لا أمية مع تكافل":

الهدف: محو أمية المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

٥- مشروع "طفرة للتدريب المهني":

الهدف: تدريب سكان مشاريع الإسكان البديل لتأهيلهم لسوق العمل.

النجاحات: توفير تدريب مهني لمئات المستفيدين بما يتناسب مع متطلبات السوق.

٦- مبادرة "بر أمان":

الهدف: تقديم الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين.

المجالات المستهدفة: توفير مستلزمات الصيد لمساعدتهم في عملهم ومواجهة المخاطر المهنية.

٧- حملة "النظافة صحة وسلامة":

الهدف: توعية الأسر بأهمية النظافة.

النجاحات: توعية 1.66 مليون أسرة عبر زيارات منزلية.

٨- مبادرة "عنيك في عنينا":

الهدف: تقديم خدمات طبية وعلاجية في المناطق الريفية والفقيرة.

النجاحات: استفادة الآلاف من خدمات المبادرة الصحية والتوعوية

ونلاحظ أن وزارة التضامن الاجتماعي في تحسن ملحوظ في جودة الحياة للمستفيدين من برامج الوزارة للعمل علي الآتي

١- زيادة الوعي الصحي والتعليمي في المناطق الفقيرة.

٢- تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الفقيرة والمحتاجة.

٣- تأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة فرص التوظيف.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم مبادرات جديدة ودعم المجتمع المصري بشتى الطرق، مما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين.