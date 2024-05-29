نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراح بتحديد يوم سنوي مخصص للمغترب المصري في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ..

مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم ورعاية المصريين بالخارج

لجنة العلاقات الخارجية بـ "الشيوخ" تثمن جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي في رعاية الجاليات المصرية حول العالم

شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث ترأس الاجتماع النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتخصيص يوم للمغترب المصري في الخارج، ذلك بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الهجرة.

من جانبه، قال السفير عمرو عباس إن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولي أولوية كبرى وغير مسبوقة لملف التواصل مع المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر لربطهم بالوطن الأم بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفا أن الوزارة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم.

واستعرض عباس جهود السيدة وزيرة الهجرة، وقال إن سيادتها حرصت على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم إطلاق مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، لافتا أيضا إلى أن من ضمن المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران وإنشاء خط طيران "القاهرة / لوس أنجلوس" اعتبارًا من ٢٠٢٥ وأيضا خط طيران "القاهرة / سيول" اعتبارا من العام المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

كما أوضح السفير عمرو عباس أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، مضيفا أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وسيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.

وتابع عباس قائلا: "هذا إلى جانب المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة ولم تدخر السيدة السفيرة سها جندي جهدا فيها منذ توليها الحقيبة الوزارية وحتى تاريخه، حيث يتم مواصلة العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي) والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان (جذورنا مصرية) لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم".

من جهته، استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع، مقترحه بالإعلان عن يوم مخصص للمغترب المصري في الخارج، والعمل على أن يحظى هذا اليوم برعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يصبح هذا اليوم بمثابة محفل سنوي يقام للمهاجر المصري لإبراز دور وجهود وزارة الهجرة أمام فخامته، ويتخلله أيضا تكريم للمصريين المتميزين في الخارج وتوزيع جوائز عليهم.

وبدوره، أكد السفير عمرو عباس أن المصري بالخارج هو شريك في التنمية وتكمن أهميته الكبرى في أنه يمثل قوة مصر الناعمة في الخارج، معربا عن ترحيب ودعم وتأييد وزارة الهجرة لمقترح تأسيس يوم للمغترب المصري في الخارج.

ومن جانبهم، ثمن السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كافة جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي في رعاية الجاليات المصرية حول العالم، مشددا على أن الوزيرة نجحت في تحقيق تطلعات ورغبات المصريين بالخارج، مؤكدين على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الآليات، مع التأكيد على ضرورة تقديم مختلف أنواع الدعم للوزارة.