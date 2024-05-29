قمة بكين 2024.. 7 اتفاقات بين السيسي والرئيس الصيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 02:29 مساءً - عقدت قمة بكين 2024، اليوم الأربعاء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصينى "شي جينبينج"، وذلك في العاصمة الصينية بكين.

تعزيز العلاقات بين مصر والصين

وتناولت قمة بكين 2024 كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وصدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان عن عام "الشراكة المصرية الصينية"، الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.



توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر والصين

وشهد الرئيسان عقب المباحثات في قمة بكين 2024 مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.



وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما أنّ المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني في قمة بكين 2024 تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمّد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم

وأشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد الرئيسان المصري والصيني خلال قمة بكين 2024 أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.



الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري

كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الاتفاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره شي جينبينج الرئيس الصيني في عدد من النقاط:

ترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الاتفاق على خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات ضرورة وقف الحرب في غزة رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم التأكيد على الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية حل الدولتين لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين