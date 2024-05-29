نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "الصحفيين" يكشف حقيقة إلغاء جائزة صبري غنيم من جوائز الصحافة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والمشرف على جوائز الصحافة المصرية، تواصله مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صبري غنيم.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أكد ليّ الكاتب الكبير مشكورًا أنه وصلته معلومات غير دقيقة، تفيد بأن النقابة ألغت جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية”.

وأضاف: “وعندما أوضحت له أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، وأن الجائزة قائمة كما هي وتقدّم لها عدد من الزملاء الأعزاء، إلا أن لجنة التحكيم قررت حجب الجائزة”.

وتابع: “أكد الكاتب الكبير صبري غنيم احترامه لقرار لجنة التحكيم وتقديره لكل أعضائها ولمجلس النقابة”.

وأوضح “كامل” أنه من المقرر أن تجتمع لجان التحكيم البالغ عددهم 63 مُحكّم يوم الإثنين المقبل، للإعلان عن حيثيات قراراتها".

ووجّه وكيل النقابة، خالص الشكر والتقدير للأستاذ الصحفي الكبير صبري غنيم.