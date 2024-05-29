نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة فلسطين بالسويد تشيد بدور نميرة نجم في الدفاع عن بلدها بمحكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة رولا المحيسن سفيرة فلسطين في السويد إنه ا تشرفت بلقاء السفيرة د. نميرة نجم محام فلسطين امام محكمة العدل الدولية وخبير القانون الدولي ، مشيرة إلى من بين العديد من الإنجازات السفيرة المصرية الأخرى، فقد دافعت عن فلسطين في محكمة العدل الدولية وموقفها من المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك عبر حساب السفيرة الفلسطينية في السويد علي موقع “x “ توتير سابقا، ونشرت السفيرة الفلسطنية صورة تجمعها مع السفيرة نميرة نجم مع مقتطفات من السيرة الذاتية للسفيرة المصرية .