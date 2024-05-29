خريطة مستشفيات الكشف الطبي على الحجاج.. 237 مستشفى على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 03:32 مساءً - تعمل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم للحجاج، وتذليل أية مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم، وضمان وصولهم بسلام الله للأراضي السعودية وحتى عودتهم، بعد انتهاء المناسك.

وبحسب بيان للوزارة، قام أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار، المتواجدة حالياً بكل من مينائي: نويبع في مصر، والعقبة في الأردن، ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، باستقبال حجاج تلك الرحلات فور وصولهم، وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج؛ مشيرةً إلى تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري، بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري؛ كما تمت إتاحة 150 أتوبيس سياحي، لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام، حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 20 أبريل 2024، كانت قد أعلنت إجراءات وضوابط أداء مناسك الحج لموسم 1445 ه‍ 2024 م؛ والتطعيمات الواجب الحصول عليها، وتضمنت: تطعيم الالتهابات السحائي، مع شهادة سارية المفعول، تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي HCYW135، ضد فيروس الالتهاب السحائي، على أن يتم تلقي اللقاح، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 5 سنوات، ويتم الحصول على الشهادة من كافة مكاتب التطعيم الدولية، بكافة المستويات؛ وتوصي الوزارة، بتلقي الإنفلونزا، بالنسبة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ ويتم الكشف الطبي الخاص بموسم الحج، لهذا العام، في 237 مستشفى، بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي بيان سابق لها، كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، قائمةً بمكاتب التطعيم الدولية في مصر، لتلقي تطعيمات الحج والعمرة، على مستوى الجمهورية، بواقع: 17 مكتباً، بمحافظة القاهرة؛ 15 مكتباً، بمحافظة الجيزة؛ 6 مكاتب، بالإسكندرية؛ 11 مكتباً، بكل من: القليوبية، والشرقية؛ 13 مكتباً، بالبحيرة؛ 10 مكاتب، بالغربية؛ 8 مكاتب، بكفر الشيخ؛ 6 بكل من: الدقهلية، وسوهاج؛ 5 مكاتب، في كل من: المنوفية، والبحر الأحمر؛ 4 مكاتب، في كل من: دمياط، مرسى مطروح، بني سويف، المنيا، أسيوط، وأسوان؛ 3 مكاتب، في كل من: جنوب سيناء، وقنا؛ مكتبين، بكل من: شمال سيناء، بور سعيد، الاسماعيلية، الوادي الجديد، والأقصر؛ ومكتب واحد، بكل من: السويس، والفيوم.

ووفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار، وصل، فجر اليوم، حجاج رحلة تضم 3 أوتوبيسات سياحية، تقل 123 حاجاً، إلى منفذ حالة عمار؛ ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحي البري، حتى وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 6 آلاف حاج لبرامج الحج البري.

ونقل بيان الوزارة، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة قامت بالتنسيق مع السلطات المختصة، بكل من: مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج والاطمئنان عليهم، والتأكد من تلقيهم الخدمة من شركة السياحة وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة؛ مؤكدةً أن لجان للوزارة، تم دفعها في جميع نقاط مسار رحلة الحجاج، بكافة الموانئ البحرية، والبرية، بالدول الثلاث، تقوم بمتابعة الرحلات بشكل مستمر، لحل أية مشاكل قد تواجه الحجاج، وتقوم برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال الحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر، وزارة الصحة والسكان، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أعلنت أرقام للبعثة الطبية، التابعة لها، في مكة المكرمة 966549712001 - 966560669002، وفي المدينة المشهورة 966560390820

وأشارت سامية سامي إلى حرص الوزارة في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.