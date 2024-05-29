نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة كتاب "في عنبر العقلاء.. السينما النفسية بين الواقع والطب والشاشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "في عنبر العقلاء.. السينما النفسية بين الواقع والطب والشاشة"، وذلك يوم الثلاثاء 4 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع. يدير الندوة الناقد الأدبي والسينمائي الدكتور إسلام جعفر، ويشارك في الندوة الكاتبة والسيناريست والمعالجة النفسية الدكتورة سالي البشلاوي.