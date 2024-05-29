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“الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة كتاب "في عنبر العقلاء.. السينما النفسية بين الواقع والطب والشاشة"

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "في عنبر العقلاء.. السينما النفسية بين الواقع والطب والشاشة"، وذلك يوم الثلاثاء 4 يونيو في تمام الساعة السابعة  مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

يدير الندوة الناقد الأدبي والسينمائي الدكتور إسلام جعفر، ويشارك في الندوة الكاتبة والسيناريست والمعالجة النفسية الدكتورة سالي البشلاوي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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