نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا وضع الطبقة السطحية للأسفلت بطرق البدرشين والحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين ومدينة الحوامدية ضمن الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ خلال جولة ميدانية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

حيث تابع الشهابي، ميدانيا أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بطريق الطرفاية الجاري تطويره ورصفة والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين، حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

وأختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية.

مشددا برفع معدلات التنفيذ لاتمام عمليات الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينتين.

رافق نائب المحافظ خلال الحولة، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وأبو النجا عبد الرحمن مهندس مديرية الطرق بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

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