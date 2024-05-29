نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن ما أسفرت عنه أعمال ترميم جامع الطنبغا المارداني كشف العديد من التفاصيل الأثرية الجديدة.

افتتاح الطنبغا المارداني

جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح جامع الطنبغا المارداني في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، وشهد الافتتاح، الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد لويس مونريال مدير مؤسسة الأغا خان، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة، وشريف عريان المدير التنفيذي لمؤسسة الأغا خان، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الاثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وقيادات الوزارة والمجلس ومؤسسة أغا خان، وممثلين من وزارة الأوقاف.

صهريج أثري

وتابع الدكتور جمال مصطفى قائلًَا، إنه تم الكشف الصهريج الأثري بصحن المسجد بجوار فوارة الوضوء وبئر بالإيوان الجنوبي الغربي وكذلك الكشف السلم الخاص بأحد الأبواب الجانبية والوصول لمنسوبه الأصلي.

شبابيك مزججة

كما تم اكتشاف الشبابيك الجصية المزججة، وكذلك شباك عليه الرنك الخاص بالطنبغا المارداني، وهو رنك الساقي، حيث كان المارداني هو ساقي السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

صليب على عمود

كما تم الكشف صليب في أحد تيجان أعمدة الجامع، وكذلك عن قاعدة عمود عليها كتابات مصرية قديمة.

وأوضح أن المسجد أنشأه الأمير الطنبغا الماردانى أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ويؤرخ إنشاء المسجد على نصوصه التأسيسية بتاريخ 740 هجريًا، وهو يقع بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر، وتصميم الجامع على مثال المساجد الجامعة، بأربعة إيوانات ذات أروقة يتوسطها صحن مكشوف، أكبرها إيوان القبلة.

وتتكون العمارة الخارجية له من ثلاث واجهات من الحجر تتوجها شرفات حجرية مسننة أما عمارته الداخلية فعبارة عن أربعة أروقة تحيط بصحن أوسط مكشوف، أعمقها رواق القبلة، قٌسمت هذه الأروقة إلى بلاطات بواسطة بوائك تعتمد على أعمدة ودعائم، وهذه الأروقة بعمق أربع بوائك برواق القبلة، واثنين بكل من الرواق الشمالي والرواق الجنوبي والرواق الغربي.

ويتميز محراب هذا المسجد بأنه يعد من المحاريب النادرة دقيقة الصنع بين محاريب مساجد القاهرة، حيث كسيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف مكونة زخارف هندسية دقيقة ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب الملون. إلى جوار المحراب يوجد منبر من الخشب بحشوات مطعمة بالعاج.

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