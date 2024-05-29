نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا جديدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المعهد القومي للمعايرة في دعم البنية التحتية للجودة في مصر، من خلال تقديم خدمات القياس والمُعايرة والتدريب والاستشارات لمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد جمال، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، حصول المعهد على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) على تحديث قيم عدم التيقن أو عدم التأكد في القياس لأربع قدرات قياس، والاعتراف الدولي بنشر ثلاث قدرات قياس جديدة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).

وأشار رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية الدولية، وكذلك اللجنة الاستشارية الدولية للكتلة والكميات المُشتقة (CCM)، موضحًا أنه نتيجة لهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمُعايرة إلى (111) قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).

كما أن عدم التيقن المُحدّثة تُساعد على ضمان دقة القياسات بشكل أكبر، ممّا يُؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، كما أنها تُساهم في تعزيز الثقة في القياسات، ممّا يُؤدي إلى زيادة التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، فضلًا عن أنها تُساعد على دعم الابتكار، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن استخدامها لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

جدير بالذكر، أن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أمر ضروري لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال، كما يُساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مصر على خريطة القياس والمعايرة العالمية، ويُجسّد هذا الإنجاز كفاءة المعهد القومي للمعايرة وتميزه، وإسهامه الفاعل في تطوير مجال القياس والمعايرة على المستوى الإقليمي والدولي ويُعزز دوره كأحد أعمدة البنية التحتية للجودة بمصر دعمًا للصناعة الوطنية لضمان جودة منتجاتها وعملياتها.