انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة محافظة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 04:28 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف الغربية اليوم الأربعاء ٢٩/ ٥/ ٢٠٢٤م، حيث عقد اللقاء بمسجد الحنفي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحضور الشيخ/ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالغربية، والشيخ/ محمود عبدالاله طايل مدير إدارة أول المحلة، والشيخ/ عبد العال خليف مدير إدارة ثان المحلة، والشيخ/ السيد السعيد الغباري مدير ادارة سمنود، والدكتور/ حسام نصار مسئول شئون المساجد والدعوة الإلكترونية، وجمع غفير من السادة أئمة إدارة أوقاف المحلة أول، وإدارة أوقاف المحلة ثان.

وخلال اللقاء أكد الشيخ خالد/ خضر مدير مديرية الأوقاف بالغربية على أهمية دور الإمام ومدى تأثيره على المجتمع وضرورة الالتزام بالثقافة والاطلاع والمعرفة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف من رفع المستوى العلمي والتثقيفي للسادة الأئمة والدعاة والواعظات، وكذلك الاهتمام البالغ بالحركة التثقيفية والفكرية للأئمة والواعظات والجهود المتميزة في التدريب والتثقيف.

كما أكد أن طلب العلم لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل يظل المرء يتعلم طوال حياته، وطلب العلم من أعظم مقومات الداعية الناجح، ولهذا أمر الله به وأوجبه قبل القول والعمل، حيث يقول سبحانه: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا اللَّهُ".

كما أن البناء الثقافي للإمام من أهم المهمات وأعظم الواجبات، ليكون على بصيرة بأحوال الناس وواقعهم كما أنه على الداعية دورٌ جسيمٌ يجب القيام به في إصلاح وتوجيه المجتمع ، لأن المسجد هو المؤسسة الأولى في الإسلام ، وهو الرابطة الدينية والاجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التعارف والتعاون والتكافل بين فئات المجتمع .

وقد اختتم اللقاء بعقد مقرأة الأئمة ثم مجلس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)