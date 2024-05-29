رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، لـ رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو القادم.