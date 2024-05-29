اللواء هشام آمنة: 87متدربا يجتازون ٣ دورات تدريبية واستمرار دورة تصميم الجرافيك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 04:28 مساءً - احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء ، الموافق 29/5/2024 بختام فعاليات الأسبوع التدريبى السابع والثلاثين من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2023- 2024 وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ 87 متدربين من جميع المحافظات اجتازوا 3 دورات تدريبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التدريب بسقارة.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة انتهى من تنفيذ 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع ال37 وهى دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني من دورة "اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة "تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج للاسبوع القادم، ويستفيد منها 35 متدربا، لافتا إلى أن الوزارة تمضى قدما فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبى بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان الوزارة تسعي بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية، مؤكدا أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالي الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة الحالية لمركز سقارة ركزت علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.