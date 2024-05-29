رئيسا مصر والصين يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 04:28 مساءً - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين.

وصرّح الدكتور المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس الصيني استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين، إذ أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتلى ذلك عقد محادثات معمقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وصدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك إعلان عام "الشراكة المصرية الصينية"، الذي يشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدًا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، آخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة.

وأشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، إذ حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.