انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة محافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 04:28 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف البحيرة اليوم الأربعاء 29/ 5/ 2024م، حيث عقد اللقاء بقاعة مناسبات مسجد الرحمة بمدينة شبراخيت، بحضور الدكتور/ حسن محمد الشريف أستاذ مساعد البلاغة والنقد بكلية الدراسات الاسلامية بدمنهور، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة، واللواء/ محمد أحمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت، والأستاذ/ أحمد العمروسي نائب رئيس مجلس المدينة، والنائبة/ فايزة صالح عضو مجلس النواب.

وفي كلمته الدكتور/ حسن أحمد أستاذ البلاغة والنقد أن هذه الدورات التي تعقدها الوزارة تثقل من ثقافة الإمام وتفتح له الأفق الذي يستطيع من خلاله تصحيح المفاهيم الخاطئة والحفاظ على الشباب من سموم الفكر المنحرف فكريا وسلوكيا.

وفي كلمته أكد الشيخ/ حامد خليفة عيسوي على أهمية البناء الفكري والثقافي للإمام، موضحا أهمية العلوم في بناء العقل وتثقيف الفرد، وان التفكير فريضة إسلامية، وعلاقة الفكر بالذكر وصيانة كل منهما للآخر، وأن هذه اللقاءات مثمرة وفعالة في إثراء الأئمة والواعظات علميا وثقافيا، وأن الشواهد القرآنية والنبوية تحث على استخدام الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى، وفي خلال اللقاء تم عقد مقرأة نموذجية للسادة الأئمة، ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).