وزارة العمل : زيارة تفقدية لمواقع عمل وإنتاج بجنوب بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 05:25 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل السيد الشرقاوى ، تضمنت شركة مؤمن للعطور والبخور، وشركة بورسعيد ستار لإنتاج الأسماك المدخنة ، جرى خلال الزيارة استعراض فيلم تسجيلي عن انجازات مؤمن للعطور ، حيث ينتج المصنع المعطرات ومستحضرات التجميل و المنتجات العطرية ويستهدف التصدير لافريقيا و دول الخليج وأوروبا ويشهد تصدير أول شحنة للخارج ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع ويقع علي مساحة 2000 متر و يوفر 104 فرصة عمل ينتج البخور بجودة عالية و ساهم في انتاج 47 نوع من البخور ، والقيام بجولة ميدانية بشركة بورسعيد ستار ، لتفقد جميع مراحل الإنتاج للأسماك المدخنة لتخرج بأعلي جودة وافضل التقنيات الحديثة المطورة ، حتى تصدر للخارج، حيث أن النشاط الرئيسي للشركة إنتاج الاسماك المدخنة وعدد العمال 170 عامل وينتج المصنع ( سمك السلمون – هيرنج كافيار – تونا – انشوفيز ماكريل ) بتقنية متقدمة و جودة شاملة و خبرة فنية مدربة تدريبا عاليا يصدر المصنع منتجاته لدول أوروبا و الشرق الاوسط ، وذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية تنظمها الإدارة العامة لتفتيش العمل بالتعاون مع المديرية لمتابعة تطبيق احكام قانون العمل فيما يخص أعمال التفتيش العمالى بالمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار ، مع مراعاة الامتثال لمعايير العمل الدولية فيما يخص عمليات التشغيل والتفتيش وتنظيم علاقات العمل ، وأضاف مدير المديرية ، أنه خلال الزيارة ألقى السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، كلمة لعمال الشركات خلال الجولة بأقسام الإنتاج بالمصانع ، أكد فيها على أن دور ورسالة وزارة العمل هي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات ،حيث أن العمال وهم جنود التنمية يمتلكون مهارات العمل والإنتاج كما أن وزارة العمل تحرص دائما على تطبيق القانون في مواقع الإنتاج وتوفير مناخ عمل مستقر و بيئة عمل لائقة وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج ، كما حضر الجولة لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، واحمد ابو المعاطي مدير مكتب عمل بورفؤاد ، والباحثين بإدارة الرعاية وتفتيش العمل والعلاقات .