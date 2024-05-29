حزب الأمة السودانى : نرحب بدعوة مصر لجمع الفرقاء وحل الأزمة السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 05:26 مساءً - رحب رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، بدعوة مصر لجمع الفرقاء السودانيين والعمل على حل الأزمة في البلاد.

وقال رئيس الحزب - في تصريحات اليوم الأربعاء "نرحب بكل دور وجهد مصري لتحقيق السلام في السودان انطلاقا من موقف مصر الثابت في ما يتعلق بالاستقرار والسلام في السودان".جدير بالذكر أن مصر أعلنت عن استضافتها مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو المقبل، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار حرصها على بذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.



