نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء عن الدعم النقدي: الهدف استفادة المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فيما يتعلق بدعوة الحوار الوطني لبدء مناقشات جادة لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا عن العيني، أن مهمة الحوار المجتمعى والحوار الوطنى هو طرح آليات هذا التحويل ودراسة آليات استحقاق الأسر للدعم.

وأوضح مدبولي، بشأن آليات تحويل الدعم العيني إلى نقدى وطريقة احتساب عدد أفراد الأسرة وهل سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، أن هذا هو ما نطلبه من خلال الحوار المجتمعى وقد نجده كرقم فى البداية أكبر مما تتحمله الدولة ولكن فى سبيل استدامة وحوكمة الموضوع فالدولة مستعدة لتطبيق هذا الأمر فى حالة التوافق عليه.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك سلعة من 30 سنة الكثير كان متخوف التقرب منها بالرغم من ان هناك أسر لا تريد 5 أرغفة على سبيل المثال ولكنها تاخذه لمجرد إنه مدعوم، قائلًا: "ممكن يقول انا هكتفى برغيفين والباقى يكون نقدى يوفر الفلوس لسلعة أخرى".

وأشار إلى أن الهدف هو استفادة المواطن طبقا لاحتياجاته وأولوياته، متابعا:" هيقلل علينا كدولة فاتورة استهلاك القمح وتوجيه ما يتم توفيره فى قطاع أخر يحتاجه المواطن المصري، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توجيه ما سيتم توفيره لقطاعات أخرى تهم المواطن المصرى مثل الصحة والتعليم.