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أحمد جودة - القاهرة - منها زيادة سعر رغيف الخبز .. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

منها زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.. شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا واسعًا بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بسعر رغيف العيش المدعم، حيث تصدرت محركات البحث جوجل وترصد لكم "بوابة دوت الخليج " قرارات مجلس الوزراء اليوم.

الحكومة ترفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%



أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش حاليًا، وذلك بدءًا من العام المالي الجديد الذي يحل مطلع يوليو المقبل.

وجاء قرار الحكومة في إطار خطة لترشيد دعم الخبز، الذي تكلف الدولة 125 قرشًا للرغيف الواحد.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تحرك سعر رغيف الخبز منذ 30 عامًا، وأن الزيادة الأخيرة ضرورية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الحبوب عالميًا.

وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على دعم المواطن، وأنها ستعمل على التخفيف من آثار هذه الزيادة من خلال برامج حماية اجتماعية أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ في حوار وطني لمناقشة آليات التحول إلى نظام دعم نقدي بدلًا من الدعم العيني.

وتهدف الحكومة من خلال هذا التحول إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع للحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال الاجتماع، تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

قرارات مجلس الوزراء

1. إعادة تخصيص أراضٍ في سيناء:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد، في شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان. سيتم تخصيص هذه الأراضي لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، مما يعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

2. تطوير صناعة الصُلب في السويس:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا في محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب. هذه الخطوة تأتي دعمًا لصناعة الصُلب في مصر.