نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الأمة السوداني يعلق على دعوة مصر لحل الأزمة السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، بدعوة مصر لجمع الفرقاء السودانيين والعمل على حل الأزمة في البلاد.

وقال رئيس الحزب - في تصريحات اليوم الأربعاء "نرحب بكل دور وجهد مصري لتحقيق السلام في السودان انطلاقا من موقف مصر الثابت في ما يتعلق بالاستقرار والسلام في السودان".

وأعلنت مصر، استضافتها مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو المقبل، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار حرصها على بذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول جوار السودان.