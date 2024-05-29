نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات يُنهي أزماتنا الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حال ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات سيتغير شكل الاقتصاد ويكون للدولة قدرة كبيرة على حل الأعباء المتراكمة، وعلاج الفجوة الموجودة بالمستشفيات والمدارس والخدمات، متابعًا: «عندنا فجوة معينة في الفصول وجرى وضع خطة لحل الأزمة، وحال عدم زيادة عدد السكان سننجح في الوصول إلى العدد المثالي من الفصول والمدارس وأيضا الطلاب داخل الفصول».

ونوه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بأن دولا أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد الأفراد، وهناك أفكار جديدة وتجارب للدول في هذا الموضوع.

وشدد على أنه يطلب عند دراسة ومناقشة قضية الدعم توجيه الموضوع للمساعدة في ضبط الزيادة السكنية، ومن الممكن أن تكون أحد النقاط في وضع المنظومة الجديدة لتشجيع المواطن ويعرف أنه كلما يساعد الدولة في ضبط الزيادة السكانية يستفيد من الدعم.