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أحمد جودة - القاهرة - ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. كيفية الاستعلام عنها

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024: كيفية الاستعلام عنها.. بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية في توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على الطلاب، وذلك استعدادًا للامتحانات التي تبدأ من يوم 10 يونيو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوسهم من خلال طريقتين:

1. موقع وزارة التربية والتعليم:

الخطوات:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

الضغط على أيقونة "الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024".

ستظهر صفحة تحتوي على رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي فيها الطالب الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الامتحان.

2. المدرسة:

الخطوات:

التوجه إلى المدرسة التي يتعلم فيها الطالب.

الحصول على بطاقة بها رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي فيها الامتحانات.



ملاحظات هامة

لا يسمح للطالب بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024 في أي لجنة غير اللجنة المقيدة برقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات الموجودة على بطاقة رقم الجلوس.

في حالة وجود أي خطأ في بيانات رقم الجلوس، يجب على الطالب التوجه إلى المدرسة فورًا لتصحيحها.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية

يؤدى الطلاب في الشعبة العلمية " علوم ورياضة" يوم 10 يونيو امتحان التربية الدينية والوطنية.

ـ يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والاحصاء.

ـ يؤدى الطلاب في الشعبة العلمية يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

ـ الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية

يؤدى طلبة الشعبة الأدبية يوم 10 يونيو 2024 في التربية الدينية والوطنية.



ـ يؤدى طلاب الشعبة الأدبية يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء.

ـ يؤدى الطلاب يوم 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

ـ يؤدى الطلاب يوم 25 يونيو الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية.

ـ يؤدى الطلاب يوم 29 يونيو الامتحان في مادة التاريخ.

ـ يمتحن الطلاب يوم 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يمتحن الطلاب يوم 6 يوليو امتحان الجغرافيا.

ـ يؤدى الطلاب يوم 10 يوليو امتحان مادة علم النفس.

ـ يؤدى الطلاب يوم 17 يوليو الفلسفة والمنطق.