أسوشيتيد برس تبرز تعزيز التعاون بين مصر والصين خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 06:32 مساءً - أبرزت وكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية توقيع مصر والصين، اليوم الأربعاء، اتفاقيات لتعميق التعاون بينهما خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين لحضور منتدى التعاون الصينى العربى.

وقالت الوكالة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهد برفقة وزير الخارجية سامح شكري، التوقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في حفل تزامن مع الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وناقش الوفد العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الحرب في غزة، بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.

وتشمل الاتفاقيات التعاون في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تجلب الشركات الصينية لبناء مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية بتمويل صيني في الخارج.

وجذبت الدولة المصرية استثمارات بمليارات الدولارات من الصين، بما في ذلك استثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

وبلغت الاستثمارات بين مصر والصين نحو 14 مليار دولار عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري.