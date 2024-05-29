عمرو الفقي يهنئ «القاهرة الإخبارية» على حصدها جائزة التميز الإعلامي العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 06:32 مساءً - حرص عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تهنئة قنوات القاهرة الإخبارية، على حصدها لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، ونشر صورة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لحظة تسلمه للجائزة، وكتب "الف مبروك قناه القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي العربي لعام ٢٠٢٤".

ويأتي فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، بعد مشوار كبير من التميز والتغطيات المختلفة المستمرة لحظة بلحظة لجميع الاحداث الإقليمية والعالمية، وتنوعها المستمر والمتواصل في تقديم كل ما هو جديد ومنفرد في مختلف القضايا وتناولها من كافة الاتجاهات.