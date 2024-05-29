أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس للصين مهمة وتواكب الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 06:32 مساءً - علق الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية على زيارة الرئيس السيسى للصين ، مؤكدا أنها زيارة مهمة وتاريخية ومختلفة وتواكب ظروف ترتبط بظروف البلدين كما ترتبط بالمحيط الاقليمى والدولى من ناحية أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة دى إم سى: إن الزيارة تواكب الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى العلاقات الاستراتيجية، وتم مراجعة ما حدث من إنجازات على مستوى العلاقات خلال الـ10 سنوات بين البلدين.

وأكد أن الصين شاركت في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر سواء في البنية التحتية في النقل في السكك الحديدية بناء السفن والانشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء وبناء حى المال والاعمال في العاصمة الإدارية والقطار الكهربائى في العاشر من رمضان واستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات.

وتابع أنه كان لابد من مراجعة الاسهامات الصينية الكبرى والبناء عليها والبناء عليها جاء من اتفاق الرئيسين على تدشين عام الشراكة المصرية الصينية ومعنى تخصيص عام للشراكة المصرية الصينية ان هناك عديد من المشروعات المقترحة والفعاليات والاستثمارات لأنه في اطار انضمام مصر لمجموعة البريكس لابد ان يكون البعد الاقتصادى حاضرا بقوة وهو ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على برنامج تمثيلى مستقبلى لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة لمدة 5 أعوام.

وأشار إلى أن هناك توافق فى الموقفين المصرى والصينى بخصوص القضية الفلسطينية وكلا الطرفين متفقتين على ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فورى.