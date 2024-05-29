«الداخلية» تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 06:32 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1445 هـ.. وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الموافق 29/5/2024 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

فقد واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام ، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1445هـ / 2024 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.